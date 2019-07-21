Меркель отправили в отпуск из-за дрожи

Приступы дрожи канцлера Германии Ангелы Меркель взволновали весь мир. 65-летняя Меркель уже трижды во время официальных мероприятий старалась бороться с дрожью, но безуспешно.

За последние полтора месяца мир мог наблюдать одолевший Меркель тремор трижды. Первый раз это произошло на встрече с Владимиром Зеленским, во второй - с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Третий раз приступ дрожи настиг Меркель в ходе встречи с премьером Финляндии Антти Ринне.

Стало известно, что для поправки здоровья Меркель отправиться в длительный отпуск на 28 дней. Первый день отдыха придётся на воскресенье, 21 июля, передаёт Lenta.Ru. Предполагается, что отдыхать канцлер Германии будет в Альпах.