В Великобритании вспомнили об отношении принцессы Дианы к её матери

Принцесса Диана в последний месяц жизни не общалась со своей матерью. О сложных отношениях леди Ди с её мамой рассказала писательница Ингрид Сьюарт, которой удалось лично обсудить эту тему с Дианой.

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Сьюарт вспомнила, что Диана не отличалась доверительными отношениями с матерью, передаёт СтарХит. Британская принцесса была уверена – её мать не понимает её. Многие, в том числе и Сьюарт, предполагают, что напряжение между матерью и дочерью появилось после развода Фрэнсис Шэнд Кидд с отцом Дианы.

«Когда я спросила ее, что думает ее мать по поводу ее жизни, обычно спокойная и тихая Диана без всякого предупреждения взорвалась и практически выкрикнула: «Я никогда ничего ей не рассказываю!», - рассказала писательница. Она отметила, что Диане так и не удалось восстановить отношения с матерью до той роковой аварии, которая унесла жизнь британской принцессы.