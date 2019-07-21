В Японии из-за ливней эвакуированы порядка 110 тысяч человек

Ливневые дожди в Японии, обрушившиеся под влиянием тайфуна "Данас", привели к отмене 14 авиарейсов, эвакуации более чем 110 тысяч человек, еще почти 245 тысяч получили рекомендации об эвакуации. В США шесть человек погибли из-за жары

На юго-западе главного японского острова Хонсю и Фукуока на острове Кюсю объявлен четвертый уровень угрозы из пяти, информирует телеканал NHK. Сильные дожди повышают риск оползней и разливов рек, которые могут привести к жертвам.

Местных жителей призывают не дожидаться обязательной эвакуации и добровольно перемещаться в специально организованные эвакуационные центры. По сообщениям национального метеоуправления страны, это касается в первую очередь префектуры Нагасаки.

Прямо противоположная ситуация складывается в США. Как ранее сообщали "Аргументы недели", аномально жаркая погода стала причиной смерти по меньшей мере шести человек. На большей части страны воздух прогревается до 37,8 градуса Цельсия.