Пятилетний россиянин, пропавший в Польше, найден мертвым

Правоохранительные органы обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек. В Польше ищут пятилетнего мальчика из России

"С вероятностью и даже уверенностью можно сделать вывод, что мы нашли тело этого мальчика. Об этом свидетельствует, в частности, его одежда", - цитирует Мрожека РИА Новости.

Отмечается, что тело ребенка обнаружили на трассе. Причины смерти и обстоятельства гибели маленького россиянина не уточняются. В настоящий момент готовится процедура опознания.

Напомним, ранее АН сообщали, что мальчик погиб при трагических обстоятельствах: ребенка из Гродзиск-Мазовецкого забрал отец, которого через несколько часов после этого нашли мертвым.