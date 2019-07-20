Комитет избирателей Украины в субботу, 20 июля, сообщил о массовых фактах нарушений законодательства в "день тишины" перед досрочными выборами в Верховную раду страны, которые состоятся завтра.

Подчеркивается, что в округах по-прежнему размещены агитационные материалы партий и кандидатов. Более того, на днях были замечены новые билборды без каких-либо выходных данных, но при этом выполненные в стилистике отдельных кандидатов и партий.

Как уточняет ТАСС, случаи незаконной агитации были замечены в Запорожской, Закарпатской, Херсонской, Кировоградской, Одесской, Черкасской, Донецкой, Николаевской и Черниговской областях.