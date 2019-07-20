ВС Латвии заявили, что увидели два российских корабля у границы страны

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии утром в субботу, 20 июля сделали резонансное заявление. Якобы они заметили в своей эксклюзивной экономической зоне сразу два российских военных корабля.

Подчеркивается, что НВС Латвии идентифицировали буксир "Евгений Хоров" класса "Горынь", тянувший десантный корабль "Мичман Лермонтов" класса "Дюгонь" ВС России. Соответствующее заявление было опубликовано на страничке Национальных вооруженных сил в Twitter.

Отметим, что российские власти не раз утверждали, что все полеты военных самолетов и передвижения кораблей страны совершаются в строгом соответствии с действующими международно-правовыми нормами.