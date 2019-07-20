В ДНР и ЛНР приказали военнослужащим прекратить огонь с 21 июля

Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) издала приказ о прекращении огня с 21 июля. Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко сообщил, что" в связи с достигнутыми договорённостями о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 00:01 21 июля 2019 года издан приказ.

Приказ доведён в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему. Народная милиция самопровозглашённой ДНР также издала приказ о введении в действие с 21 июля бессрочного режима прекращения огня, - передаёт RT.

Начальник управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Синенков заявил, что всем подразделениям и каждому военнослужащему в установленном порядке доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушения режима прекращения огня и условий его действия.

Ранее участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое начинается 21 июля.