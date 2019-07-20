Франция выразила обеспокоенность в связи с задержанием британского танкера

Утром в субботу власти Франции выразили глубокую обеспокоенность в связи с задержанием Ираном британского танкера. Об этом сегодня сообщили во французском Министерстве иностранных дел.

Подчеркивается, что Париж призывает освободить судно Великобритании в самые кратчайшие сроки, передает 20 июля РИА "Новости"