Детские сады в Латвии будут «говорить» по-русски

Фракция Национального объединения в Рижской думе предложила рассмотреть вопрос о переводе детских садов на государственный язык с 2020-2021 учебного года. Данная фракция призвала департамент по вопросам образования, культуры, спорта подготовить поправки к 30 августа.

Действительно ли детсады Латвии, в скором времени, заговорят на латышском языке?

Исполняющий обязанности главы Рижской думы Олег Буров заверил, что детские сады в столице не будут переведены на государственный язык.

«Это просто разговоры. Официально такое предложение не звучало. Если мы говорим о латышских садах, естественно, с этим нужно работать, но у нас на сегодняшний день нет работников. Весь вопрос в персонале. Этот вопрос на многие годы»,- официально заявил латвийским СМИ г-н Буров.

Кстати, до сих пор в Рижской думе не решен вопрос с мэром.

Партия «Честь служить Риге» выдвигает на должность градоначальника Олега Бурова. Но поддержит ли его кандидатуру Национальное объединение Рижской думы?

По мнению лидера Национального объединения Дайниса Лоциса, объединение теоретически готовы поддержать кандидатуру г-на Бурова, но при соблюдении ряда условий – перевод всех дошкольных образовательных учреждений на латышский язык.

Как отнеслось русскоязычное население к такой реформе?

Негативно. Более того, в стране прошли митинги в защиту русского языка.

МИД России выступил в защиту русскоязычных в Латвии и официальная позиция – дискриминационная политика Латвии в языковой сфере.