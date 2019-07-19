Зеленский опять скопировал Путина

Президент Украины подписал указ с распоряжением улучшить качество автомобильных дорог. Документ опубликован на официальном сайте. Эксперты обратили внимание на новое копирование Зеленским российского президента.

В указе Зеленского говорится о создании условий для повышения качества дорог. Документ обязывает пересмотреть квалификационные критерии и требования к дорожникам.

«Нужно построить приоритетные дороги. Есть города, где нет аэропорта, железной дороги, а теперь нет и дороги», — заявил Зеленский, комментируя свои намерения. Он пояснил, что необходимо сначала заняться ремонтом главных магистралей.

В этих словах многие эксперты заметили нотки внутренней политики, присущей Владимиру Путину. Правда, в этом копировании есть оттенки украинскости.

Российский президент, отдавая приказ на ремонт дорог несколько лет назад, понимал, что он будет исполнен. Это не было PR-акцией. После недавней прямой линии с Путиным по всей России развернулись масштабные ремонтные работы автомобильных дорог. Это было реакцией чиновников на замечание президента РФ о том, что в городах дороги неудовлетворительного качества.

Зеленский бросался громкими словами о необходимости отремонтировать дороги на Украине. Но на деле же подписал указ, который лишь пересматривает квалификационные требования к строительству дорог. Проблема украинских дорог не в низких квалификационных требованиях, а в том, что асфальт не докладывают. Или попросту, воруют.