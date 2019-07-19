Видео ударов противотанковыми ракетами по территории ДНР выложила бригада ВСУ

В сети появилось видео, на котором запечатлены удары из украинского противотанкового ракетного комплекса по территории самопровозглашенной ДНР. Данным роликом поделилась пресс-служба 93-й бригады Вооруженных сил Украины.

В сообщении пресс-службы, процитированном интернет-изданием «Русская весна», говорится, что расчет мобильного ПТРК совершил два точных пуска ракет по укреплениям Народной милиции и удачно ушел от ответного удара. Когда были сделаны выложенные кадры, в бригаде не уточнили.

Ранее в пятницу сообщалось, что в зоне боевых действий в Донбассе погиб украинский снайпер, проходивший службу в одном из полков спецназначения ВСУ.