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Видео ударов противотанковыми ракетами по территории ДНР выложила бригада ВСУ

19 июля 2019, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]

Видео ударов противотанковыми ракетами по территории ДНР выложила бригада ВСУ
фото: Str / globallookpress.com

В сети появилось видео, на котором запечатлены удары из украинского противотанкового ракетного комплекса по территории самопровозглашенной ДНР. Данным роликом поделилась пресс-служба 93-й бригады Вооруженных сил Украины.

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Ранее в пятницу сообщалось, что в зоне боевых действий в Донбассе погиб украинский снайпер, проходивший службу в одном из полков спецназначения ВСУ.

 

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