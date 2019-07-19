В Донбассе уничтожили снайпера спецназа ВСУ и ранили его напарника

В зоне конфликта в Донбассе уничтожили снайпера спецназа Вооруженных сил Украины, напарник военного получил ранения. Об этом говорится в заметке, опубликованной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет «Русская весна», снайпер Богдан Бигус, воевавший в составе одного из полков спецназначения ВСУ, и его сослуживец подорвались на растяжке, когда возвращались с боевого задания. Бигус погиб на месте, напарника снайпера госпитализировали.

Ранее сегодня сообщалось, что Денис Пушилин, лидер самопровозглашенной ДНР, обвинил украинского президента Владимира Зеленского в неспособности установить мир на востоке страны.