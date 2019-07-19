Министр обороны Украины заявил, что не толкался с Зеленским

Степан Полторак, возглавляющий украинское Минобороны, опроверг информацию о том, что президент Украины его оттолкнул. Видео с инцидентом появилось в пятницу. И на нем видно, как Полторак теряет равновесие в момент, когда Зеленский поворачивается к нему.

Зеленский приехал осмотреть опытные жилые модули для солдат. Степан Полторак стоит немного в стороне. В какой-то момент президент Украины поворачивается к нему и тянет руку с видом, как будто пытается отстранить Полторака. Исполняющий обязанности министра обороны отшатывается, потом встает на место.

Инцидент был описан под соусом «Зеленский толкнул Полторака». Однако сам ИО главы Минобороны опроверг эту информацию. Он пояснил, что встреча была корректной, лидер государства никого не толкал, а лишь развернулся и сказал: «Секундочку».

В сети появилось видео произошедшего. Оно снято издалека, но движения можно различить. Их характер говорит, что Полторак прав. Зеленский повернулся к нему. Полторак сделал шаг назад и только после этого лидер Украины протянул в его сторону руку с раскрытой ладонью в движении, приказывающем отстраниться.