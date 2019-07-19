"Стыд и позор. Вот и все европейские ценности", - высказалась Мария Захарова о продлении ареста Вышинскому

Директор Департамента информации и печати в МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение суда в Киеве продлить арест руководителю "РИА Новости - Украина" Кириллу Вышинскому.

Подольский суд Киева продлил арест журналисту до 19 сентября. "Стыд и позор. Вот и все европейские ценности", - написала Захарова в Facebook.

Вышинский просил изменить ему меру пресечения под личное обязательство. На суде журналист сказал, что слышал об инициативе Киева обменять его на режиссера Олега Сенцова. Вышинский заявил, что "он не вещь, чтоб его менять".

Адвокат журналиста Андрей Доманский заявил, что представители защиты намерены обжаловать данное решение судебной инстанции.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала решение суда о продлении ареста Кирилла Вышинского политически мотивированным, а никак не юридическим.

По словам Москальковой, она продолжает делать все возможное, чтобы журналист смог выйти на свободу.