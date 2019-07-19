На Украине в пиццерии оскорбили россиян странной табличкой у входа

В одной из пиццерий в украинских Черновцах на входе разместили табличку, оскорбляющую русскоязычных посетителей. В заведении подчеркнули, что к ним часто заходят «пророссийски настроенные люди».

В пиццерии на входе повесили табличку с перечеркнутой свиньёй, раскрашенную в цвета российского флага, передаёт РИА Новости. Сотрудники уточнили, что принципиально не говорят на русском языке, а потому и повесили в качестве предупреждения подобное оповещение.

«Очень многие гости на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждению», - сказали сотрудники кафе.

При этом никто из работников пиццерии так и не смог рассказать, почему в триколор раскрасили именно это животное.