Две помехи для воссоединения Донецка и Луганска с Украиной обозначили в прессе

Названы помехи для воссоединения территорий, находящихся под контролем властей ДНР и ЛНР, с Украиной. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах российских интернет-СМИ.

Автор портала topwar.ru отмечает, что проект реинтеграции Донбасса является утопичным, в частности, в связи с наличием Народных милиций ДНР и ЛНР. Рассчитывать на то, что «вся эта машина может быть вот так запросто расформирована, подавлена или побеждена» нельзя, говорится в процитированной публикации. Также нереалистичным выглядит вариант сосуществования армий республик и Вооруженных сил Украины.

Еще одно препятствие на пути возвращения Донецка и Луганска под юрисдикцию Киева - вступивший недавно в силу закон об украинском языке. Содержащиеся в документе нововведения «несовместимы с Донбассом», констатируется в материале.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный эксперт Алексей Исполинов подсказал руководству Украины способ помешать международному признанию ДНР и ЛНР.