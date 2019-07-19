//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире 13+

Порошенко не пустили в зал Европарламента и посадили на балконе

19 июля 2019, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

Порошенко не пустили в зал Европарламента и посадили на балконе
фото:Ovsyannikova YuliaZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, а выделили место на галёрке. Отмечается, что политик должен был встретиться с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами, однако его не оказалось даже в списках приглашённых.

Согласно изданию, Петра Порошенко посадили на балконе, где он через наушники слушал трансляцию, передаёт ТРК "Звезда" со ссылкой на украинские источники.

Уточняется, что инцидент произошёл в среду, 17 июля, в Страсбурге. В этот же день политик должен был явиться в Государственное бюро расследований Украины для допроса по делу об отмывании преступных доходов.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БА

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Непознанное

Предсказавшая 11 сентября ясновидящая из США описала сценарий Третьей мировой

Предсказавшая 11 сентября ясновидящая из США описала сценарий Третьей мировой

Сара Хоффман, американская ясновидящая, предсказавшая теракты 11 сентября, описала сценарий Третьей мировой войны. Об этом рассказывается в материале, который появился некоторое время назад в блогосфере.

//В мире

Политтехнолог огласил данные о «катастрофическом» вымирании населения Украины

Политтехнолог огласил данные о «катастрофическом» вымирании населения Украины

Население Украины в настоящий момент вымирает «катастрофическими темпами». С таким заявлением на состоявшейся некоторое время назад пресс-конференции выступил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

//Политика

Зеленский поручил упростить получение украинского гражданства

Зеленский поручил упростить получение украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам, сообщил офис главы государства.

//В мире

Появилась вторая мирная жертва войны в Донбассе при президенте Украины Зеленском

Появилась вторая мирная жертва войны в Донбассе при президенте Украины Зеленском

В Донбассе появилась вторая мирная жертва конфликта при президенте Украины Владимире Зеленском. В поселке Октябрьский, расположенном в Донецке, в результате атаки киевских военных погибла 68-летняя женщина.

//Здоровье

Ученые: ежедневная физическая активность способна замедлить развитие болезни Альцгеймера

Ученые: ежедневная физическая активность способна замедлить развитие болезни Альцгеймера

Специалисты Массачусетской больницы общего профиля провели ряд исследований и установили, что ежедневная физическая активность способна существенно замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера.

//Новости СМИ2

//Общество

Рельсы Крымского моста соединили Кубань и Крым

Рельсы Крымского моста соединили Кубань и Крым

Сегодня стало известно, что технический проезд по второму пути железнодорожной части Крымского моста, соединяющего берег Кубани с Крымом, открыт. Сейчас по нему двигается техника строителей.

//Наука

Эксперт объяснил, что мешает человеку жить в других мирах

Эксперт объяснил, что мешает человеку жить в других мирах

Американский эксперт, автор многочисленных книг по истории освоения космоса Род Пайл рассказал, что человечество давно готово отправиться на Марс, но остались нерешёнными некоторые вопросы.

//Культура

Родственники сообщили о состоянии актрисы Инны Чуриковой после госпитализации

Родственники сообщили о состоянии актрисы Инны Чуриковой после госпитализации

Известный режиссер Глеб Панфилов в пятницу, 19 июля, сообщил журналистам, как сейчас чувствует себя его супруга, народная артистка СССР Инна Чурикова. Накануне актриса оступилась и упала со сцены.

//Шоу-бизнес

Надежда Оболенцева поделилась фото со свадьбы

Надежда Оболенцева поделилась фото со свадьбы

37-летний режиссер Резо Гигинеишвили и 35-летняя бизнесвумен Надежда Оболенцева расписались в четверг, 18 июля, в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Отмечается, что для обоих супругов - это третий брак.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

48-летняя модель Клаудия Шиффер показала идеальную фигуру в бикини

48-летняя модель Клаудия Шиффер показала идеальную фигуру в бикини

48-летняя супермодель Клаудиа Шиффер продемонстрировала идеальную фигуру в эффектном купальнике. В настоящий момент знаменитость отдыхает на яхте, на днях она совершила путешествие вокруг острова Эльба.

//В мире

Порошенко не пустили в зал Европарламента и посадили на балконе

Порошенко не пустили в зал Европарламента и посадили на балконе

Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, а выделили место на галёрке. Согласно источнику, его даже не оказалось в списках приглашённых.

//Общество

По Крымском мосту с начала лета проехало уже 950 тысяч автомобилей

По Крымском мосту с начала лета проехало уже 950 тысяч автомобилей

С начала лета по транспортному переходу через Керченский пролив в обе стороны проехало почти 950 тысяч автомобилей. Всего же с начала работы автомобильной части моста по нему проехало более 5 миллионов машин.

//Общество

Украинская администрация не собирается возобновлять поставки воды в Крым

Украинская администрация не собирается возобновлять поставки воды в Крым

Практически в этом признался бывший соратник Петра ПОРОШЕНКО, говоря о Северо-Крымском водном канале. Возобновление поставок воды на полуостров с материковой части Украины поможет восстановлению крымской экономики, в чем украинская администрация не заинтересована.

//В мире

Лидер непризнанной ЛНР назвал единственный шанс прекратить «безумие» в Донбассе

Лидер непризнанной ЛНР назвал единственный шанс прекратить «безумие» в Донбассе

Предоставление республикам Донбасса особого статуса в составе Украины является единственным шансом прекратить боевые действия в регионе. Такое заявление сделал Леонид Пасечник, глава непризнанной ЛНР.

//Происшествия

На встрече автолюбителей легковушка сбила 14 человек

На встрече автолюбителей легковушка сбила 14 человек

В британском городе Стивенидж недалеко от Лондона на встрече автолюбителей произошло столкновение двух легковых автомобилей. Отмечается, что в районе происшествия находились несколько человек.

//Происшествия

В СК назвали предварительную причину задымления в самолете в Шереметьево

В СК назвали предварительную причину задымления в самолете в Шереметьево

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская назвала причину задымления в самолете компании Nordwind в аэропорту Шереметьево.

//В мире

На западе Австрии разбился самолет, есть погибшие

На западе Австрии разбился самолет, есть погибшие

В минувший четверг, 18 июля, в австрийском Тироле потерпел крушение небольшой самолет. Согласно последней информации источников в местной полиции, в результате авиакатастрофы погибли три человека.

//Общество

На улицах Москвы появится больше камер с функцией распознавания лиц

На улицах Москвы появится больше камер с функцией распознавания лиц

Правительство российской столицы в текущем году расширит систему камер с распознаванием лиц. Этой функцией оснастят 105 тысяч городских камер наблюдения, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

//В мире

В МИД Ирана не исключили, что США сбили собственный беспилотник

В МИД Ирана не исключили, что США сбили собственный беспилотник

Заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в пятницу не исключил, что американский корабль сбил собственный беспилотник. По словам дипломата, Тегеран не терял своих дронов.

//Общество

В «Единой России» предлагают установить штраф за просрочку доставки авиапассажира и его багажа

В «Единой России» предлагают установить штраф за просрочку доставки авиапассажира и его багажа

В «Единой России» предлагают увеличить штраф за просрочку доставки пассажира, багажа или груза и рассчитывать его в размере 3% от провозной платы за каждый час задержки.

//В мире

В Киеве пояснили, когда силовики могут открывать огонь на Донбассе

В Киеве пояснили, когда силовики могут открывать огонь на Донбассе

Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам Роман Бессмертный рассказал, когда силовики имеют права нанести военный удар. Бессмертный отметил, что с 21 июля в силу вступает договоренность о перемирии в Донбассе.

//Происшествия

Пропавшая в Крыму девочка найдена живой и здоровой

Пропавшая в Крыму девочка найдена живой и здоровой

Двенадцатилетняя девочка, которая ранее пропала в Симферопольском районе Крыма, найдена живой и здоровой. Соответствующую информацию предоставил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

//В мире

Перечислены вероятные цели для ракет РФ в случае войны России со странами НАТО

Перечислены вероятные цели для ракет РФ в случае войны России со странами НАТО

Обозначены предполагаемые цели для российских ракет в случае военного конфликта между РФ и Североатлантическим альянсом. Об этом рассказывается в материале, который появился некоторое время назад в интернете.

//Шоу-бизнес

Марата Башарова заметили в компании сразу трех девушек

Марата Башарова заметили в компании сразу трех девушек

Известный актёр и телеведущий Марат Башаров несколько месяцев назад оформил развод со своей бывшей возлюбленной Елизаветой Шевырковой. Теперь артист решил поделиться фотографией, на которой он запечатлён в компании трёх девушек.

//Происшествия

В Ижевске сотрудники газовой службы обнаружили в квартире мумию хозяина

В Ижевске сотрудники газовой службы обнаружили в квартире мумию хозяина

Сотрудники газовой службы Ижевска в ходе проверки газовых оборудований в жилом доме вскрыли квартиру, которую долгое время никто не открывал, и обнаружили там мумифицированное тело хозяина жилплощади.

//Происшествия

На Большой кольцевой линии московского метро произошел сбой

На Большой кольцевой линии московского метро произошел сбой

На Большой кольцевой линии московского метро в пятницу, 19 июля, был зафиксирован сбой. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили сотрудники пресс-службы столичной подземки в Twitter.

//Шоу-бизнес

Сябитова позвала Ирину Шейк к себе в программу и обещала найти жениха

Сябитова позвала Ирину Шейк к себе в программу и обещала найти жениха

Самая известная сваха России и телеведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова не смогла остаться равнодушной к разрыву Ирины Шейк и Бредли Купера. Знаменитость рассказала, что готова подыскать топ-модели подходящего жениха из Подмосковья.

//Новости партнеров

//В мире

ДНР сделала экстренное заявление об усилении ударов армии Украины по Донбассу

ДНР сделала экстренное заявление об усилении ударов армии Украины по Донбассу

Народная милиция ДНР сделала экстренное заявление, в котором говорится об усилении ударов киевских военных по Донбассу. Сообщение оборонного ведомства поступило в распоряжение отечественных интернет-СМИ.

//В мире

В Китае высмеяли участие "рыбацкой лодки" от Украины в военных учениях

В Китае высмеяли участие "рыбацкой лодки" от Украины в военных учениях

В Китае журналисты обратили внимание на участие Украины в военно-морских учениях Sea Breeze-2019. Местные источники высмеяли военный корабль, похожий на "рыбацкую лодку". Морское судно выглядело достаточно "жалко" на фоне эсминцев НАТО.

//Происшествия

Самолет авиакомпании Utair совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании Utair совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

В ночь на пятницу самолет авиакомпании Utair, следовавший из Самары в Сургут, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Об этом сегодня утром сообщил пресс-секретарь аэропорта Андрей Клименских.

//Общество

Откуда берутся бездомные животные?

Откуда берутся бездомные животные?

Зоозащитники утверждают, что в России нет «чистых линий» бездомных животных. Все они – выброшенные домашние и их потомство. При этом, по данным Совета Федерации, в нашей стране 412 приютов, которых все равно не хватает. Можно ли решить проблему?

//Происшествия

"Задымился жестко", - пассажир рассказал подробности ЧП в "Шереметьево"

"Задымился жестко", - пассажир рассказал подробности ЧП в "Шереметьево"

Очевидец рассказал подробности эвакуации с пассажирского самолёта (Москва - Ереван) , в салоне которого произошло задымление. Инцидент произошёл минувшей ночью в аэропорту "Шереметьево".

//В мире

Пушков оценил условия Украины по транзиту газа

Пушков оценил условия Украины по транзиту газа

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил условия по переговорам о транзите российского газа, которые ранее были выдвинуты "Нафтогазом" Украины.

//Новости СМИ2

//Происшествия

В Приморье катер налетел на камни и получил пробоину

В Приморье катер налетел на камни и получил пробоину

В пятницу, 19 июля, акватории заповедника в Приморье катер научного центра морской биологии налетел на камни, на борту находилось восемь человек. Уточняется, что транспортное средство получило пробоину.

//Происшествия

В многоквартирном доме на Урале взорвался газ

В многоквартирном доме на Урале взорвался газ

В поселке Асбетовский, расположенном в Свердловской области, в многоквартирном двухэтажном доме взорвался газ. Согласно последней информации источников, в результате случившегося пострадал мужчина.

//Культура

После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию

После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию

Народная артистка СССР, актриса театра и кино Инна Чурикова после госпитализации во время спектакля в театре "Русская песня" была направлена в хирургическую реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

//Политика

Россияне смогут оставить бумажный паспорт, заявили в правительстве

Россияне смогут оставить бумажный паспорт, заявили в правительстве

Вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил, что российские власти не будут требовать обязательной смены бумажного паспорта на электронный. По его словам, если у человека уже есть действующий паспорт, то он может пользоваться им без каких-то проблем.

//В мире

Иран не располагает информацией о сбитом кораблем ВМС США беспилотнике

Иран не располагает информацией о сбитом кораблем ВМС США беспилотнике

В СМИ утром в пятницу, 19 июля, появились данные о том, что власти Ирана в настоящий момент не располагают информацией о сбитом кораблем ВМС США в Ормузском проливе беспилотном летательном аппарате.

//Происшествия

В Шереметьево при эвакуации из задымленного самолета пострадали 8 человек

В Шереметьево при эвакуации из задымленного самолета пострадали 8 человек

В ночь на пятницу в аэропорту Шереметьево самолет прервал разбег после того, как в пассажирском салоне возникло задымление. Восемь человек пострадали в ходе эвакуации из салона по надувным трапам.

//Новости МирТесен

//В мире

Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе

Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе

Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник. Разведывательный аппарат находился почти в 900 метрах от американского корабля в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявил, что БЛА представлял угрозу десантному кораблю USS Boxer.

//Культура

Инна Чурикова упала во время спектакля, актрису госпитализировали

Инна Чурикова упала во время спектакля, актрису госпитализировали

Народная артистка Инна Чурикова госпитализирована в Москве. Директор театра "Ленком", в котором служит Чурикова, Марк Варшавер рассказал, что Инна Михайловна упала на спектакле в театре "Русская песня" .

//Общество

МВД не нашло оснований для возбуждения дела в отношении женщины, заказавшей лекарство для сына

МВД не нашло оснований для возбуждения дела в отношении женщины, заказавшей лекарство для сына

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении женщины, заказавшей лекарство для сына. Елена Боголюбова заказала через интернет для сына, страдающего от болезни Баттена, лекарство от судорог фризиум.

//Общество

Сябитова объяснила, почему нельзя нарушать свадебные традиции

Сябитова объяснила, почему нельзя нарушать свадебные традиции

Современные невесты в России все чаще отказываются от белых платьев и фаты. Им на смену они выбирают цветные платья и брючные костюмы, а иногда и джинсы, сообщает РИА Новости.

//Общество

В селе Вазерке Пензенской области трое подростков избили девочку - ровесницу

В селе Вазерке Пензенской области трое подростков избили девочку - ровесницу

В Пензенской области в селе Вазерки Бессоновского района подростки избили девочку. Инфрмация об инциденте с несовершеннолетней попала в соцсети и интернет-СМИ. Прокуратура проводит проверку.

//Общество

В Москве дерево упало в районе улицы Мантулинская и повредило несколько автомобилей

В Москве дерево упало в районе улицы Мантулинская и повредило несколько автомобилей

В Москве в четверг, 18 июля, сильный ветер повалил дерево в районе улицы Мантулинская. Упавшее дерево повредило несколько автомобилей. По данным разных источников, разбиты от трех до пяти машин.

//В мире

США возвращается к ручным способам наведения артиллерии из-за войны на Донбассе

США возвращается к ручным способам наведения артиллерии из-за войны на Донбассе

Полевая артиллерия армии США возвращается к ручным методам наведения орудий. Это сделано после анализа опыта войны на Донбассе. Об этом сообщает американский Defence Blog.

//Происшествия

Водитель Toyota, выехавший в Туве на встречку, - сотрудник Росгвардии. В ДТП погибли 7 человек, трое из них - дети

Водитель Toyota, выехавший в Туве на встречку, - сотрудник Росгвардии. В ДТП погибли 7 человек, трое из них - дети

В Туве водитель автомобиля Toyota Camry, выехавший на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora - 44-летний сотрудник Росгвардии.

//Происшествия

На Украине нашли в чемодане задохнувшегося двухлетнего малыша

На Украине нашли в чемодане задохнувшегося двухлетнего малыша

Мертвый двухлетний мальчик был обнаружен в чемодане на окраине города Черновцы. Полиция разыскивает мать погибшего. Об этом пишут украинские СМИ.

//Общество

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Туве, в результате ДТП погибли 7 человек

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Туве, в результате ДТП погибли 7 человек

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло 18 июля в Туве на 20 км автодороги Кызыл - Эрзин. В результате столкновения автомобилей Toyota Camry и Lada Priora погибли семь человек.

//В мире

Зеленский дал гражданство наемникам из России?

Зеленский дал гражданство наемникам из России?

Девять иностранцев, принимавших участие в войне на Донбассе на стороне официального Киева, получили украинское гражданство. Президент Украины подписал соответствующий указ. Об этом пишут украинские масс-медиа.

//Общество

Энергоблок №4 на Калининской АЭС вТверской области подключен к сети после утреннего ЧП

Энергоблок №4 на Калининской АЭС вТверской области подключен к сети после утреннего ЧП

Четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции в Тверской области был подключен к сети после утреннего ЧП. После подключения к сети начался плановый набор мощности.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Предсказание Нострадамуса о «большой войне» в 2019-м «расшифровали» в интернете
2

Дочь Дмитрия Маликова покорила поклонников стройными ногами в слитном купальнике
3

Предсказан военный ответ России в случае бомбардировки Украиной Крымского моста
4

В СМИ назвали возможного организатора операции по уничтожению Boeing в Донбассе
5

Сожженная ВКС России бронетехника сирийских боевиков в Идлибе попала на видео

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры