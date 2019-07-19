Порошенко не пустили в зал Европарламента и посадили на балконе

Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, а выделили место на галёрке. Отмечается, что политик должен был встретиться с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами, однако его не оказалось даже в списках приглашённых.

Согласно изданию, Петра Порошенко посадили на балконе, где он через наушники слушал трансляцию, передаёт ТРК "Звезда" со ссылкой на украинские источники.

Уточняется, что инцидент произошёл в среду, 17 июля, в Страсбурге. В этот же день политик должен был явиться в Государственное бюро расследований Украины для допроса по делу об отмывании преступных доходов.