На западе Австрии разбился самолет, есть погибшие

В минувший четверг, 18 июля, в австрийском Тироле потерпел крушение небольшой самолет. Согласно последней информации источников в местной полиции, в результате авиакатастрофы погибли три человека.

Самолет упал в районе горного хребта Веттерштайн в 17.30 по местному времени (18.30 по Москве). Установлено, что летательный аппарат врезался в отвесную скалу на высоте 2,3 тысячи метров, а затем практически полностью сгорел, передает сегодня издание Tiroler Tageszeitung

По некоторым данным, легкомоторный самолет компании Cessna вылетел из Южного Тироля и направлялся в Германию. Личности погибших к настоящему моменту не установлены.