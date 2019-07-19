Лидер непризнанной ЛНР назвал единственный шанс прекратить «безумие» в Донбассе

Предоставление республикам Донбасса особого статуса в составе Украины является единственным шансом прекратить боевые действия в регионе. Такое заявление сделал Леонид Пасечник, глава ЛНР.

На встрече с работниками одного из предприятий, расположенных на территории самопровозглашенного государства, Пасечник отметил, что вместе с особым статусом ЛНР получит свою границу, Вооруженные силы и признание. Только так можно «прекратить это безумие», заявил политик.

Леонид Пасечник добавил, что после наделения особым статусом республики обретет право на новый референдум.

Ранее в пятницу сообщалось, что появилась вторая мирная жертва военного конфликта в Донбассе при украинском президенте Владимире Зеленском.