Лидер непризнанной ЛНР назвал единственный шанс прекратить «безумие» в Донбассе
19 июля 2019, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]
Предоставление республикам Донбасса особого статуса в составе Украины является единственным шансом прекратить боевые действия в регионе. Такое заявление сделал Леонид Пасечник, глава ЛНР.
На встрече с работниками одного из предприятий, расположенных на территории самопровозглашенного государства, Пасечник отметил, что вместе с особым статусом ЛНР получит свою границу, Вооруженные силы и признание. Только так можно «прекратить это безумие», заявил политик.
Леонид Пасечник добавил, что после наделения особым статусом республики обретет право на новый референдум.
Ранее в пятницу сообщалось, что появилась вторая мирная жертва военного конфликта в Донбассе при украинском президенте Владимире Зеленском.