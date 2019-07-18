Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе

Корабль ВМС США сбил иранский беспилотный летательный аппарат (БЛА). Разведывательный аппарат находился почти в 900 метрах от американского корабля в Ормузском проливе. О том, что американский военный корабли сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе, сообщил президент США Дональд Трамп.

Трамп подчеркнул, что беспилотник представлял угрозу десантному кораблю USS Boxer и призвал другие страны защищать свои корабли, - передает РИА Новости.

В Пентагоне объяснили, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в международных водах в Ормузском проливе в целях самообороны.

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что в 10 часов утра по местному времени десантный корабль USS Boxer находился в международных водах, осуществляя плановый переход через Ормузский пролив. Беспилотный летательный аппарат с неподвижным крылом приблизился к Boxer и оказался на угрожающемрасстоянии. Корабль принял меры по защите против беспилотника для обеспечения безопасности корабля и членов его экипажа.