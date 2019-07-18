США возвращается к ручным способам наведения артиллерии из-за войны на Донбассе

Полевая артиллерия армии США возвращается к ручным методам наведения орудий. Это сделано после анализа опыта войны на Донбассе. Об этом сообщает американский Defence Blog.

В обучении американских артиллеристов теперь новые акценты. Военное командование отказывается от электроники и начинает активно обучать своих военнослужащих ручным способам наведения орудий.

В прежних конфликтах американцы не сталкивались с системами радиоэлектронной борьбы. Ручные способы наведения орудий были признаны устаревшими. От них начали отказываться десять лет назад.

Война на Донбассе показала эффективность использования систем подавления электроники. В подобных случаях американские артиллеристы оказались бессильными.

Теперь американские военные возвращаются к картам для построения графиков, а также усиленно изучают математику, и они изучают математику для расчетов траектории полета снарядов.

«Студенты будут выполнять ручные операции, пока мы не узнаем, что они полностью понимают основы», — рассказал журналистам сержант Чад Пейн. Он работает инструктором

По словам Пейна возвращение к ручному методу наведения орудий дает возможность артиллеристам не прекращать огонь в случае выхода электроники из строя.