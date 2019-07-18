Швейцарский юрист Грегуар Манжа, адвокат дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары Каримовой, шесть часов ожидал свидания с женщиной. Каримова отбывает наказание в колонии в Зангиотинском районе Ташкентской области.

Свидания с подзащитной Грегуар Манжа так и не добился, но увидел, как из ворот тюрьмы выезжали две кареты "скорой помощи". Позже со ссылкой на своего надежного информатора юрист рассказал, что в одной из спецмашин была Каримова, - сообщает РБК. "Согласно надежному источнику информации, Каримова была в той машине скорой помощи, которая покинула Зангиоту, пока я ждал ее на улице. Похоже, что она вообще не знает, что я приехал в Узбекистан", — написал адвокат в Twitter. О заявлении адвоката Каримовой сообщили агентства Reuters и РИА Новости.

Гульнара Каримова в 2015 году была осуждена за содействие преступной группировке, которая занималась хищениями, вымогательстве денег, растратой госсредств. Через два года Каримову приговорили еще к 10 годам лишения свободы. Но тогда суд изменил приговор на ограничение свободы в течение пяти лет, разрешив отбывать наказание дома у дочери. В марте текущего года наказание дочери экс-президента Узбекистана ужесточили, переведя женщину в колонию.