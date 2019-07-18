Зеленский дал гражданство наемникам из России?
18 июля 2019, 21:32 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Девять иностранцев, принимавших участие в войне на Донбассе на стороне официального Киева, получили украинское гражданство. Президент Украины подписал соответствующий указ. Об этом пишут украинские масс-медиа.
Указ за номером 526/2019 дает гражданство, как заявляется, иностранным бойцам. Перечислены девять человек: Сергей Алексеевич, Станислав Гибадулин, Сергей Гноевой, Нугзар Канделаки, Андрей Ковниренко, Никита Макеев, Денис Прохоров, Алексей Сивохин.
Еще одним неогражданином Украины стал Дмитрий Фомин. Он был мединструктором и волонтером — помогал обеспечивать военных медиков.
Большинство фамилий имеют славянские корни, причем они очень близко похожи на российские. Не исключено, что наемники были россиянами.