Правительство Украины ввело спецпошлины на импорт российского дизтоплива и газа

Правительство Украины 17 июля ввело специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус сегодня, 18 июля, анонсировал введение спецпошлин.

По его информации, спецпошлина на дизтопливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года. Спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября, - передает ТАСС. "Пошлина снимет сверхрыночную маржу трейдера-импортера, которая возникала по причине логистики (дизелепровод) и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет $10-$12 за тонну, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла $35-$40 за тонну", - сообщил Герус.

Он заключил, что в связи с введением спецпошлин бюджет Украины получит дополнительно около 2 млрд гривен (около $77 млн) в год. По его мнению, эти средства необходимо направить на расширение программы субсидий и поддержку малообеспеченных слоев населения. Герус сообщил, что сейчас на рынке нефтепродуктов Украины зафиксирован избыток ресурса и появились основания для некоторого снижения розничных цен.