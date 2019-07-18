Путин обозначил условие для полного урегулирования ситуации на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком заявил, что что полноценное урегулирование на Донбассе возможно исключительно в случае прямого контакта официального Киева с представителями ДНР и ЛНР.

Медведчук поддержал мнение российского лидера в том, что ни один конфликт в мире в новейшей истории не решался без переговоров за столом. "Да, без прямых переговоров конфликтующих сторон", - подчеркнул Путин.

Медведчук поделиться с Путиным впечатлениями по поводу посещения Европарламента. В Страсбурге украинский политик "презентовал мирный план, вопросы мирного урегулирования и прекращения боевых действий, который основан полностью на Минских соглашениях, который воспроизводит Минские соглашения, утвержденные резолюцией Совета Безопасности ООН", - сообщается на сайте Кремля.