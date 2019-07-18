Польша пригласила Германию на восьмидесятую годовщину начала второй мировой войны, а Россию нет. Вице-председатель польского правительства Яцек Сасин заявил о неуместности Владимира Путина на этом мероприятии. Слова Сасина цитирует портал Wirtualna Polska.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже заявил, что подобные мероприятия не могут быть полноценными без участия России. Именно это и сделала Польша, не пригласив Владимира Путина на годовщину начала Второй мировой войны. Эта дата отмечается 1 сентября. Именно в этот день в 1939 году и началась Вторая мировая. Тогда Германия напала на Польшу.

На нынешние юбилейный мемориальные мероприятия правительство Польши пригласило президента США, канцлера Германии и лидера Украины. Трамп, Меркель и Зеленский уже подтвердили свое участие.

«Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу», — заявил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, объясняясь почему поляки не пригласили Владимира Путина.