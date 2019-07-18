Стало известно, кто пройдет в Верховную Раду на ближайших выборах

В следующий украинский парламент войдут семь партий. Таковы данные исследования социологической группы «Рейтинг».

Семь партий — это «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Голос», «Сила и честь», «Оппозиционный блок». Очередность политических образований указана в порядке уменьшения их популярности.

Лидерство по-прежнему сохраняет «Слуга народа». Эта партия ассоциируется с Зеленским. За нее готовы проголосовать 38,2% опрошенных. «За жизнь» может претендовать на 7,9% голосов. У «Европейской солидарности» — 5,5%, у «Батькивщины» — 5,1%.

Остальные три партии формально пятипроцентный барьер пока не набирают. За партию «Голос» готовы проголосовать 4,6% опрошенных, за «Силу и честь» — 2,9% респондентов, за «Оппозиционный блок» — 2,4%. Впрочем, эксперты утверждают, что эта тройка тоже способна пройти в парламент.