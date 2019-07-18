Зеленский обвинил парламент в растрате 700 миллионов на каникулах

Президент Украины отчитал спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Поводом для этого стало бездействие и каникулы. Зеленский напомнил в какую сумму они обошлись бюджету в своем публичном письме.

Владимир Зеленский планировал созвать внеочередное заседание Верховной Рады на 18 июля. На нем планировалось рассмотреть несколько законопроектов. Для этого он обратился к Парубию. Но тот прозрачно намекнул на отказ от сотрудничества с лидером своего государства.

Зеленского это взбесило. Он и опубликовал свое письмо, придав ему характер открытого. Украинский лидер немного поерничал над словами Парубия о «строгом соблюдении законности», а потом расчехвостил его за отказ внеочередного созыва Верховной Рады.

«Вы устраиваете себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва», — намекнул Зеленский Парубию: «Хочу напомнить Вам и другим народным депутатам Украины, что ОДИН ДЕНЬ (!) работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн. Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины Вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, но и проявляете преступную бездеятельность, которая приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета».

Парубий в долгу не остался. Он предал огласке свой ответ. Спикер украинского парламента пояснил в чем именно нарушил закон Зеленский, и попросил прислать ему письмо в соответствии с законом.