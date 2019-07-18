Украинский политик Медведчук определил, до каких пор продолжится конфликт на Донбассе

Украинский политик, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что конфликт на Донбассе будет продолжаться, пока Киев не проявит политическую волю, а Верховная Рада не примет законы, принятые Минскими соглашениями.

Медведчук в четверг, 18 июля, написал в Twitter: "Боевые действия на Донбассе, к сожалению, будут продолжаться до тех пор, пока не появится политическая воля в Киеве, чтобы закончить этот конфликт. Пока украинский парламент не примет ряд законов, являющихся основой Минских соглашений".

Президент РФ Владимир Путин сегодня провел встречу с Виктором Медведчуком. Украинский политик рассказал российскому лидеру о своих контактах в Страсбурге с депутатами Европарламента. Медведчук накануне встречи с Путиным представил европейским парламентариям план урегулирования в Донбассе, который основан на Минских соглашениях.