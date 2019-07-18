В ДНР раскрыли тактику продвигающихся с боями к Горловке украинских военных

Вооруженные силы Украины продвигаются с боями к Горловке, контролируемой властями непризнанной ДНР. Об этом российским журналистам рассказала Ирина Дикун, глава поселка Зайцево, который является пригородом Горловки.

По словам Дикун, ставшей собеседницей «Известий», ВСУ применяют тактику выжигания – наносят удары по поселку, заставляя жителей уходить, и занимают покинутые дома. Таким образом противник захватил уже шесть улиц, проинформировала женщина.

Как полагает глава Зайцево, цель киевских военных – установление полного контроля над населенным пунктом и выход на дорогу, ведущую к Горловке. «Сколько уже тут наших местных мальчишек полегло, встав у них на пути…» - заметила Ирина Дикун.

Ранее в четверг сообщалось, что украинский эксперт Михаил Погребинский раскрыл роль Соединенных Штатов в боевых действиях на территории Донбасса.