Аналитик рассказал, с чего начнется возвращение Донецка и Луганска на Украину

Территории, контролируемые властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, будут возвращаться в состав украинского государства постепенно. Такое заявление некоторое время назад сделал Вадим Карасев, киевский политический эксперт.

По словам аналитика, реинтеграция Донбасса будет происходить «шаг за шагом». Начнется данный процесс «с гуманитарной разрядки, с гуманитарного решения проблем», в том числе обмена пленными, процитировало Карасева ИА REGNUM.

Политолог добавил, что киевскому руководству необходимо внести изменения в терминологию, если там хотят восстановить контроль над Донецком и Луганском. В частности, как отметил Вадим Карасев, недопустимо называть ополченцев «террористами».

Ранее сегодня сообщалось, что украинский националист Богдан Червак призвал «бить по зубам» в Донбассе.