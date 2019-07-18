"Россия не признает двойного гражданства", - напомнили в Кремле в связи с идеей Зеленского предоставлять гражданство Украины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского предоставлять гражданство Украины в качестве второго для этнических украинцев.

Песков заявил, что планы украинских властей по поводу представления гражданства — внутреннее дело Украины. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что решение Российской Федерации об упрощенном получении российского гражданства жителям Донбасса также является внутренним делом России.

Песков не стал предполагать, сколько российских граждан могли бы взять гражданство Украины. Он напомнил, что "Россия не признает двойного гражданства, отметив, что даже если кто-то получит гражданство третьей страны, они все равно останутся гражданами нашей страны".

"За россиянами, получившими украинский паспорт, останутся права и обязанности граждан РФ, -

прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предложение Владимира Зеленского предоставлять украинское гражданство этническим украинцам.