Эксперт из Киева придумал способ разрешения конфликта между Украиной и Россией

Киевский политолог Михаил Погребинский рассказал, какие действия нужно предпринять властям Украины и России, чтобы разрешить конфликт между странами. По данному вопросу эксперт высказался в ходе интервью авторам YouTube-канала «СЭЛФИ».

«Надо обменять всех военнопленных. В том числе домой должны вернуться задержанные в Керченском проливе украинские моряки, которые оказались в тюрьме по воле провокатора Порошенко. Также следует реализовать все необходимые меры для прекращения огня в Донбассе», - отметил Михаил Погребинский.

Ранее в четверг сообщалось, что отечественный эксперт Богдан Безпалько определил «шикарнейший козырь» Москвы в отношениях с Украиной.