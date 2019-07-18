В Китае дед случайно убил внука спиртным, неудачно пошутив

В Пекине мужчина на семейном торжестве угостил своего новорожденного внука алкоголем. К сожалению, показавшаяся сперва безобидной шутка закончилась для малыша летальным исходом.

Семейство в Китае устроило праздник в честь младенца, которому исполнился месяц. Один из гостей застолья в шутку заявил, что дед не может выпить за здоровье внука без непосредственного участия последнего.

Дедушка "принял вызов" и "угостил" малыша небольшим количеством спиртного. Спустя полчаса мальчик перестал дышать. Новорожденного срочно доставили в реанимацию, однако медики спасти его уже не смогли.

Судмедэкспертиза показала, что ребенок скончался от алкогольного отравления.