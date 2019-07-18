Нагая туристка нырнула в воду с 45-метрового моста в Португалии

Нетрезвая молодая женщина разделась и прыгнула с 45-метрового моста Dom Luis I Bridge, соединяющего португальский город Порту и Вила-Нова-ди-Гая. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.

На кадрах опубликованного изданием видеоролика девушка забирается на ограждение моста и кидает свою блузку в толпу очевидцев своеобразного происшествия. Следом дама снимает джинсы и голой прыгает в воду.

Личность туристки не установлена, по сообщениям очевидцев, она была пьяна. После инцидента на место прибыла полиция, однако там уже никого не было. Правоохранители пытались найти девушку, но безуспешно.