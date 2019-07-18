Экс-мэр Риги всерьез рассматривает отказ от места в Европарламенте

Экс-мэр Риги Нил Ушаков, находясь в Брюсселе, вдруг заговорил об возвращении в Рижскую думу. Более того, г-н Ушаков считает, что досрочные выборы просто необходимы столице Латвии.

«Досрочные выборы – это возможность избавиться от «балласта, прилипал и бездельников»,- официально заявил экс-мэр латвийским СМИ.

По словам Нила Ушакова, он не отошел от партийных дел (партия «Согласие»), а посмотреть на многие процессы в Рижской думе со стороны – несомненно полезно.

«Досрочные выборы – это редкая возможность избавиться от всего балласта. От всех, кто только вредит партии и идеям «Согласия» своим действием или бездействием, своими словами или своим молчанием. При этом от балласта, прилипал, бездельников и тому подобных людей избавляться нам придется на всех уровнях, не оглядываясь на географическую или институциональную принадлежность», - заявил экс-мэр.

И в этом случае экс-мэр пообещал «очень серьезно оценить» необходимость отказа от места в Европарламенте и возвращения в Рижскую думу.

Г-н Ушаков уверен, что партии «Согласия» нужны реформы.

«Если мы в партии вместе не изменимся, то защищать идеи социал-демократии наша партия не сможет».

Экс-мэр вновь вспомнил о своих избирателях: по его мнению, «надо выйти во дворы и поговорить с жителями Плявниеков, Агенскалнса и других районов Риги».

Почему экс-мэр вдруг завел такие разговоры?

Специально для «Аргументы Недели» данную ситуацию комментируют евродепутат Татьяна Жданок и политолог Янис Григалис.

Политолог Янис Григалис: «Это тактический ход. Уже не первый раз. Партия «Согласие» осталась без лидера. Да и авторитет г-на Ушакова, извините, несколько подмочен. Он хочет возродить былые позиции в своей партии и в Рижской думе. Конечно, в Риге он был хозяин, а в Европарламенте только «вторые роли». Мечется из угла в угол! Я думаю, что Ушаков прекрасно понимает, что «Согласие» неумолимо теряет рейтинг. Конечно, он хочет сохранить свой авторитет. Вот только кому он будет нужен в Риге – сложно сказать!»

Евродепутат Татьяна Жданок: «Я не очень люблю говорить на такие темы. Но мне кажется, что г-ну Ушакову не так уж и комфортно в Европарламенте. Был замечен, когда дремал на заседании…Шучу! Если серьезно, то он рассчитывал на более высокое место в партии социал-демократов ЕП, но, увы, не получилось его занять. В Риге ему было гораздо интересней и комфортно. Но он много чего говорил! Например, то что он не примет участие в выборах в ЕП, а что получилось? Стал депутатом Европарламента. Я не склонна верить всему, что он говорит. Вполне возможно то, что он сказал сегодня о «возвращении в Рижскую думу» - просто слова….»