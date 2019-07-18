В команде Зеленского заявили о намерении добиться переговоров с Путиным
18 июля 2019, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что Киев всеми своими действиями показывает, что готов к диалогу.
"Мы показываем свои шаги - развели войска в Станице Луганской, хотим построить мост, возобновили Минский процесс. Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам", - передаёт слова Шефира РИА Новости со ссылкой на украинские источники.
По его мнению, Россия тоже заинтересована в переговорах, потому что её граждане устали от вооружённого конфликта на Донбассе.
Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский назвал условие, которое будет способствовать к возвращению нормального диалога с РФ.