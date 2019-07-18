В команде Зеленского заявили о намерении добиться переговоров с Путиным

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что Киев всеми своими действиями показывает, что готов к диалогу.

Зеленский назвал условие восстановления диалога с Россией

"Мы показываем свои шаги - развели войска в Станице Луганской, хотим построить мост, возобновили Минский процесс. Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам", - передаёт слова Шефира РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

По его мнению, Россия тоже заинтересована в переговорах, потому что её граждане устали от вооружённого конфликта на Донбассе.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский назвал условие, которое будет способствовать к возвращению нормального диалога с РФ.