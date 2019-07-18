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Зеленский назвал условие восстановления диалога с Россией

18 июля 2019, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский назвал условие восстановления диалога с Россией
фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, которое будет способствовать нормализации отношений с Россией. По его словам, первым шагом на пути к диалогу станет возвращение арестованных моряков на родину.

"Начнем с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг для возвращения диалога - и реальный шаг для того, чтобы прекратить войну", - заявил президент в видеообращении на своём YouTube- канале.

Украинский лидер пояснил, что во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным они обсуждали обмен пленными с ополченцами Донбасса по формуле "всех на всех". Зеленский отметил, что поддержал данную идею, но сначала просит вернуть в страну арестованных в России моряков.

Глава государства добавил, что проблем обмена ещё в том, что не совпадают списки тех, кто "находятся на временно оккупированных территориях со списком тех, кто контролирует эти территории".

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