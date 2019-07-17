В ОБСЕ назвали характер причины смерти своего наблюдателя на Донбассе
17 июля 2019, 22:44 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Представитель специальной мониторинговой комиссии прокомментировал сообщение о смерти наблюдателя из Польши. Информация о трагедии стала известна накануне.
Ранее сообщалось, что наблюдатель из Польши умер в зоне конфликта. Причины не разглашались. Только теперь появились первые намеки.
«Офицер по мониторингу, командированный Польшей, умер от естественных причин», — пояснили в ОБСЕ.
Польский сотрудник ОБСЕ умер в квартире, в которой он жил в Краматорске.