В ОБСЕ назвали характер причины смерти своего наблюдателя на Донбассе

Представитель специальной мониторинговой комиссии прокомментировал сообщение о смерти наблюдателя из Польши. Информация о трагедии стала известна накануне.

Ранее сообщалось, что наблюдатель из Польши умер в зоне конфликта. Причины не разглашались. Только теперь появились первые намеки.

«Офицер по мониторингу, командированный Польшей, умер от естественных причин», — пояснили в ОБСЕ.

Польский сотрудник ОБСЕ умер в квартире, в которой он жил в Краматорске.