АН узнал детали спецоперации СБУ, похитившей начальника ПВО с Донбасса

Задержанного командира ПВО Славянской бригады Владимира Цемаха сначала ударили бутылкой по голове, а потом использовали спецсредства. Близкие Владимира Цемаха рассказали «Аргументам недели», каким образом украинские спецслужбы смогли похитить экс командира противовоздушной обороны Славянска.

После удара по голове Владимир Цемах потерял сознание. Потом его накололи психотропными препаратами, которые отключили сознание. Вывезен он был через неофициальный пункт пропуска в районе Марьинки. Этот населенный пункт примыкает к Донецку.

Операция была проведена Службой безопасности Украины. Дело Владимира Цемаха засекречено. Официальный Киев считает его важным свидетелем в расследовании трагедии малазийского Боинга, сбитого в 2014 году в Донецкой области Украины. Утверждается, что именно Цемах имел какое-то отношение к ЗРК «Бук». По украинской версии, именно из этого зенитно-ракетного комплекса был сбит самолет.