Трамп прокомментировал принятую резолюцию о расизме

Президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия продемонстрировала единство, проголосовав против резолюции, осуждающей его высказывания в адрес женщин из Демократической партии.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, осуждающую расистские высказывания Дональда Трампа в адрес четырех женщин. Документ поддержали 240 конгрессменов. 187 голосов "против" были отданы республиканцами.

В документе отмечается, что "иммигранты и их потомки сделали Америку намного сильнее, и что те, кто принял гражданство, являются такими же американцами, как и те, чьи семьи уже много поколений живут в США".

"Так здорово видеть, насколько единой была Республиканская партия на сегодняшнем голосовании по поводу заявлений, которые я сделал о четырех конгрессменах-демократах", - написал лидер США в своем Twitter.

А затем продолжил: "Если вы действительно хотите увидеть заявления, оцените ужасные вещи, которые они сказали о нашей стране, Израиле и многом другом. Они сейчас "в ТОПе", большинство из них".

Напомним, 14 июля он предложил дамам вместо того, чтобы рассказывать американцам, как управлять правительством, "поехать обратно" и "исправить разрушенные и полные преступности места, откуда они приехали".