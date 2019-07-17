Лето для подводников Северного флота – несчастливое время года. 12 августа 2000 года затонул атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 «Курск». Все 118 членов экипажа погибли в Баренцевом море. 1 июля этого года в результате пожара на атомной глубоководной субмарине «Лошарик» флот потерял свою элиту – 14 героев-гидронавтов.



Документы по этим эпизодам рассекретят через 50 или 100 лет. Речь идёт о катастрофах планетарного масштаба. 17 августа 2000 года – на пятый день после катастрофы с «Курском» – в Москву прилетел инкогнито на частном самолёте директор ЦРУ Джордж Тенет на конфиденциальную беседу с руководителями Совета безопасности и спецслужб России. Эти встречи были настолько секретными, что, как официально заявило посольство США, «нет никаких деталей относительно программы пребывания в Москве директора ЦРУ».



И тут всплыл главный вопрос – о роли американских подлодок, находившихся неподалёку от места катастрофы. Говорят, что это они потопили «Курск» и Тенет прилетал, чтобы загладить вину своей подводной разведки. Иначе могла начаться война.



И в июльской трагедии на глубоководной атомной станции "Лошарик" тоже виноваты

американцы?



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