В южной части ДНР в настоящий момент сложилась тяжелая военная обстановка. Об этом заявил Даниил Безсонов, официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной республики.

Как отметил Безсонов в ходе видеоинтервью, опубликованном на YouTube, Вооруженные силы Украины стирают с лица земли населенные пункты Красноармейское, Коминтерново, Саханка и Ленинское. В Красноармейском киевская артиллерия повредила в течение недели свыше тридцати жилых домов, добавил спикер Народной милиции.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский политический эксперт Михаил Погребинский объяснил невозможность возвращения Донбасса в состав страны в период пребывания у власти президента Владимира Зеленского.