Уничтожаемые украинскими военными населенные пункты ДНР перечислили в Донецке
17 июля 2019, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]
В южной части ДНР в настоящий момент сложилась тяжелая военная обстановка. Об этом заявил Даниил Безсонов, официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной республики.
Как отметил Безсонов в ходе видеоинтервью, опубликованном на YouTube, Вооруженные силы Украины стирают с лица земли населенные пункты Красноармейское, Коминтерново, Саханка и Ленинское. В Красноармейском киевская артиллерия повредила в течение недели свыше тридцати жилых домов, добавил спикер Народной милиции.
Ранее сегодня сообщалось, что украинский политический эксперт Михаил Погребинский объяснил невозможность возвращения Донбасса в состав страны в период пребывания у власти президента Владимира Зеленского.