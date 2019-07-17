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Уничтожаемые украинскими военными населенные пункты ДНР перечислили в Донецке

17 июля 2019, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

Уничтожаемые украинскими военными населенные пункты ДНР перечислили в Донецке
фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

В южной части ДНР в настоящий момент сложилась тяжелая военная обстановка. Об этом заявил Даниил Безсонов, официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной республики.

Политолог объяснил невозможность возвращения Донбасса на Украину при Зеленском

Политолог объяснил невозможность возвращения Донбасса на Украину при Зеленском

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Ранее сегодня сообщалось, что украинский политический эксперт Михаил Погребинский объяснил невозможность возвращения Донбасса в состав страны в период пребывания у власти президента Владимира Зеленского.

 

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