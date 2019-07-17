Признак приближения Третьей мировой войны определил российский эксперт
17 июля 2019, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]
Последние действия Соединенных Штатов на внешнеполитическом фронте указывают на приближение Третьей мировой войны. Такой точки зрения придерживается российский эксперт Игорь Никулин, которой процитирован в материале, появившемся в сети.
Как пишет портал ku66.ru, аналитик видит опасную тенденцию в том, что Вашингтон отказывается от соглашений, обеспечивающих международную безопасность. Так, американская сторона вышла из Договора о РСМД и ядерной сделки с Ираном.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный эксперт Дмитрий Литовкин предсказал уничтожение «москитного флота» РФ в случае военного конфликта.