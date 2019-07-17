Признак приближения Третьей мировой войны определил российский эксперт

Последние действия Соединенных Штатов на внешнеполитическом фронте указывают на приближение Третьей мировой войны. Такой точки зрения придерживается российский эксперт Игорь Никулин, которой процитирован в материале, появившемся в сети.

Как пишет портал ku66.ru, аналитик видит опасную тенденцию в том, что Вашингтон отказывается от соглашений, обеспечивающих международную безопасность. Так, американская сторона вышла из Договора о РСМД и ядерной сделки с Ираном.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный эксперт Дмитрий Литовкин предсказал уничтожение «москитного флота» РФ в случае военного конфликта.