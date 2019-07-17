Стала известна зарплата Владимира Зеленского на посту президента Украины

Стало известно, сколько зарабатывает Владимир Зеленский на посту президента Украины. Соответствующую информацию озвучили некоторое время назад в Государственном управлении делами бывшей советской республики.

В ведомстве отметили, что за май должностной оклад Зеленского составил 12 700 гривен, за июнь – 28 тысяч гривен. Других составляющих зарплаты – надбавок и премий – украинского президенту не установлено, процитировал сообщение Госуправления делами интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее на официальном сайте Владимира Зеленского появилась петиция, автор которой предложил украинскому лидеру новой способ завладения российским Крымом.