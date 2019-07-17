Билл Гейтс оказался третьим в списке миллиардеров

Билл Гейтс, являющийся одним из самых богатейших людей планеты, впервые оказался на третьей строчке индекса миллиардеров. До этого основатель Microsoft стабильно занимал в списке первое-второе место.

Самый богатый человек в мире показал новую пассию

Знаменитого миллиардера «подвинул» президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар. Его состояние превысило капиталы Гейтса на 200 миллионов долларов, передаёт РИА Новости. Составители рейтинга отмечают, что при желании Гейтс мог бы до сих порт занимать место самого состоятельного человека в мире, однако он предпочел направить часть своих средств на благотворительность.

Арно впервые попал в тройку самых богатых людей планеты в прошлом месяце, где составил компанию Джеффу Безосу и Биллу Гейтсу.