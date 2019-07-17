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Полет французского изобретателя на флайборде на военном параде в Париже попал на видео

17 июля 2019, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

Полет французского изобретателя на флайборде на военном параде в Париже попал на видео
фото: Jie Ke¡¤chen / globallookpress.com

Французский изобретатель Фрэнки Запата продемонстрировал полет на флайборде с турбинным двигателем над Елисейскими полями во время военного парада в Париже. Об это пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Уникальная технология, созданная Запатой, приобретает все больше приверженцев в различных уголках Земли. Теперь ею заинтересовались и военные. Судя по всему, именно им достанется честь наладить массовое производство флайбордов, пока в оборонных целях, говорится в процитированном посте.

Ожидается, что до массового потребителя флайборд дойдет нескоро. Это очень травмоопасное и сложное в управлении средство передвижения, отмечают авторы Telegram-канала. Министр обороны Франции Флоренс Парли позиционирует флайборд как «летающую платформу для перевозок или как штурмовое приспособление».

Понаблюдать за полетом Фрэнки Запаты можно на видео, размещенном на YouTube.

 

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