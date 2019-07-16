Меркель поговорила с Зеленским про Донбасс

Канцлер Германии Ангела Меркель созвонилась с украинским президентом. Лидеры государств обсудили вопросы урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом сообщили кабмин ФРГ и администрация Зеленского.

В перечень вопросов вошли обстановка на Донбассе, транзит газа и вопросы экономического сотрудничества. Больше всего пресс-службы рассказали про Донбасс.

«Обсуждалась обстановка на востоке Украины после недавнего прогресса в процессе разведения войск. Стороны выразили надежду, что этот процесс будет продолжен», — сообщила пресс-служба ведомства Ангелы Меркель.

Администрация Зеленского добавила: «Собеседники обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Президент Украины и Федеральный канцлер Германии подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также в завершении процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности, путем демонтажа фортификационных сооружений и проведения разминирования».

Транзит газа стал камнем преткновения в отношениях Украины с Германией. Официальный Киев раздражает строительство газопровода в обход Украины. Германия, наоборот, его лоббирует. Судя по сухому упоминанию транзита газа без особых подробностей, стороны остались при своем.