Принц Гарри рассказал о первых достижениях своего сына

На лондонской премьере фильма "Король Лев" принц Гарри рассказал о новостях в жизни его сына. У Бейонсе и рэпера JAY-Z подрастают трое детей, и им было интересно узнать что-нибудь об Арчи. Стало известно, как Бейонсе при встрече назвала герцогиню Меган

Как ранее сообщали АН, именно с этой звездной парой чета королевской семьи Великобритании тепло пообщалась на данном мероприятии. За что Меган Маркл незамедлительно получила осуждение общественности.

Что касается наследника, по словам герцога Сассекского, Арчи уже научился держать головку, а также быстро набирает вес и растет не по дням, а по часам. А все благодаря тому, что Меган Маркл кормит сына грудью.

Принц с умилением поведал, что на днях Арчи, когда он лежал на животе, вдруг приподнял свое лицо с пеленки и посмотрел на небо. А Гарри ознаменовал этот исторический момент своими бурными аплодисментами, пишут 7Дней.