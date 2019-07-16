Вице-премьер Италии заявил об угрозах украинских националистов

Глава МИД и вице-премьер правительства Италии Маттео Сальвини рассказал о сорвавшемся покушении на него. Спецслужбы вышли на след украинских националистов. Эти заявления прозвучали в итальянских СМИ в интервью главного дипломата официального Рима.

Выйти на след националистов удалось после угроз в адрес Маттео Сальвини. Спецслужбы провели расследование и смогли найти группу граждан Украины.

«Я получил одну из многочисленных угроз жизни», — заявил Маттео Сальвини, — «Спецслужбы идентифицировали группу украинцев, которые готовили покушение».

Силовикам удалось выявить группу: на одной из их баз был проведен обыск, в ходе которого сыщики обнаружили целый арсенал. Сообщается, что он принадлежал группе правых националистов. В их числе были боевики, воюющие на Донбассе.

Ранее украинские националисты объявляли охоту на граждан Украины. Поводом для этого стал срок бывшему боевику украинского нацбата, который воевал на стороне официального Киева и убил итальянского фотографа.